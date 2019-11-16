رد قوي من «بنزيما» على رئيس الاتحاد الفرنسي

16 نوفمبر 2019 - 08:17 م

فتح كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي، النار على نويل لو جريت رئيس الإتحاد الفرنسي، والتى أكد خلالها أن مسيرة اللاعب ذو الأصول الجزائرية قد انتهت مع منتخب الديوك للأبد.

وقال «لو جريت» اليوم خلال تصريحاته: «كريم بنزيما لاعب جيد للغاية، لم أشكك مطلقًا بإمكانياته، يُظهر ذلك مع ريال مدريد كونه من أفضل اللاعبين المتواجدين، لكن المنتخب الفرنسي انتهى بالنسبة له».

هذا الامر دفع بنزيما للرد من خلال حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلا: «نويل ، لقد اعتقدت أنك لا تتدخل في قرارات المدرب ولكن عليك ان تعرف أنني انا فقط الذي يمكنه تحديد نهاية مسيرتي الدولية».

أضاف موجها حديثه لرئيس الاتحاد الفرنسي: «إذا كنت تعتقد أنني انتهيت فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلاً للعب لصالحها وسنرى».

وكان كريم بنزيما قد تم استبعاده من منتخب فرنسا منذ 4 سنوات، على خلفية قضية الابتزاز الجنسي مع زميله فى منتخب الديوك ماتيو فالبوينا.