» شاهد.. رسالة «ميسي» إلى تركي آل الشيخ

16 نوفمبر 2019 - 08:29 م

وجه ليونيل ميسي أسطورة نجم برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني، رسالة شكر إلى المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

وكتب «ميسي» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مع نشر فيديو له وهو يصافح آل الشيخ في الممر المؤدي إلى ملعب المباراة ضد البرازيل: «سعيد بالعودة مجددًا إلى الرياض، الانطباع يتناقل وأتطلع للعودة مجددًا مرة أخرى، شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على تلك الأمسية العظيمة».

وكان ميسي قد نشر صورة له برفقة آل الشيخ، أثناء استقباله له في منزله، وفي تلك المقابلة مازح آل الشيخ ميسي قائلًا إنه يتمنى أن يضمه لصفوف ألميريا بعد 5 سنوات حينما يكون سعره أرخص مما هو عليه الآن، كما تطلع إلى رؤيته الموسم المقبل حينما يصعد ألميريا إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني توج ببطولة كأس السوبر كلاسيكو بعد الفوز على البرازيل، بهدف دون رد، سجله ليونيل ميسي من ضربة جزاء.