مفاجأة.. «حمو بيكا» يحذف فيديوهات مهرجاناته من "يوتيوب"

اعترف مطرب المهرجانات حمو بيكا، أنه قدم عددًا من المهرجانات غير اللائقة، واعتذر عنها، مؤكدًا أنه حذفها من على قناته على موقع "يوتيوب".

وقال بيكا، خلال لقائه ببرنامج "شارع النهار"، المذاع عبر قناة "النهار": "القلم بيغلط، ولما عملت مهرجانات مكنتش أعرف أنها هتنسمع، مكنتش متوقع إني أوصل لهذا الجمهور، لما عرفت إن ليا جمهور، وكله أطفال، بقيت أنقي الكلمة، والحلو غطى على الوحش".

وأكد بيكا، أنه لم يهدف إلى استفزاز الناس بنشر صوره مع السيارة، وإنما أراد أن يوضح أنه "شقى"، حتى يصل لهذا الوضع.

ووجه رسالة، لمنتقديه، ورافضي مهرجاناته، قائلًا: "مبحبش حد يتكلم عليا وهو ميعرفنيش، ومقعدش معايا، لو يعرفني مش هيتكلم معايا كده، ميعرفش بنيت نفسي إزاي، لو مكنش عاجبك مهرجاناتي متدخلش عندي على الصفحة، لو مش عاجبك اعملي أنفولو".



شاهد الفيديو..