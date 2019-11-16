أسباب شخصية تبعد «محرز» عن منتخب الجزائر

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الجزائر

المصريون

محرز

استبعد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من مباراة بوتسوانا، بعد غد الأثنين في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 والمقرر إقامتها في الكاميرون، وذلك لأسباب شخصية.

وخاض المنتخب الجزائري تدريبه الأول في العاصمة البوتسوانية جابورون، استعدادًا للمباراة.

وتابع لاعبو المنتخب الجزائري بعد اللقطات لمنتخب بوتسوانا للتعرف على أسلوب لعبه، قبل أن تبدأ تدريبات الفريق بحضور جميع اللاعبين فيما عدا محرز.

وكان الفريق الجزائري افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على زامبيا 5 / صفر.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة الثامنة برصيد ثلاث نقاط، متقدمًا بنقطتين على كل من بوتسوانا وزيمبابوي، فيما يحتل المنتخب الزامبي المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.


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