» اعترافات خطيرة لفتيات الـ«ريكلام» حول اغتصابهن

أجرت جهات التحقيق، مواجهة بين أفراد التشكيل العصابي الذى يضم 5 عناصر مسجلين خطر، وبين 3 فتيات من ضحاياهم، بعد أن احتجزوهن داخل شقة فى منطقة هرم سيتي بمدينة 6 اكتوبر واغتصبوهن وقاموا بتصويرهن أثناء العلاقة الجنسية لابتزازهن.

واعترفت الفتيات على المتهمين باستدارجهن، وأنهم اقاموا حفلة جنسية عليهن، وأضافت الفتيات إنهن تعرضن للسرقة من قبل المتهمين، ووجهت النيابة تهمة الاغتصاب للمتهمين، وطلبت تحريات المباحث، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، أن المتهمين ارتكبوا قرابة 20 واقعة خلال الفترة الماضية، وتوصلت الأجهزة الأمنية إلى 3 فتيات من الضحايا.

البداية بـ"بوست" لـ"طبيب" على إحدى صفحات موقع فيسبوك، قال فيه إنه سمع فتاة تستغيث داخل إحدى السيارات الملاكي في شارع فيصل بمنطقة بولاق الدكرور، على الفور بدأت قوات الأمن في فحص رقم السيارة، وتوصلت إلى قائدها، وتبين من خلال التحريات وجود تشكيل عصابي يضم 5 متهمين، يقومون بخطف الفتيات ومعاشرتهن بالإكراه داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة هرم سيتي بأكتوبر.