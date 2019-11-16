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«أون تايم سبورتس» خطوة نحو كسر احتكار البطولات الرياضية

الرياضة

اون تايم سبورتس
اون تايم سبورتس

أمير سعد

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قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن إطلاق باقة القنوات الرياضية الفضائية المفتوحة (أون تايم سبورتس)، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعد خطوة هامة وجادة نحو كسر احتكار البطولات الرياضية وإضافة قوية للإعلام الرياضي.

وأضاف زين، في بيان اليوم السبت، إن "ضم قنوات ON Sport وTime Sport يأتي استكمالاً للنجاح الذي حققته القناتان في نقل الأحداث الرياضية المختلفة، وما قمنا به من بث بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة على البث الأرضي لقناة تايم سبورت وتقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة البث الفضائي، وهو ما كان أيضاً خطوة جادة من الهيئة الوطنية للإعلام نحو كسر احتكار بث البطولات الرياضية والحفاظ على حقوق المواطن المصري والعربي في الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات دون احتكار".

وأكد زين استمرار قناة (تايم سبورت) الأرضية في عرض المحتوى الخاص بالحقوق الأرضية التي تحصل عليها مصر بمقتضى الاتفاقات الدولية والقارية، فضلا عن السعي نحو الحصول على حقوق رياضية فضائية متميزة، موضحا أن الكوادر الإعلامية المصرية قادرة على تقديم إعلام رياضي متميز يجذب المشاهد المصري لمتابعة الشاشات المصرية.


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