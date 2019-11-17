وزير الداخلية الإيراني يوجه تحذيرًا قويًا للمتظاهرين

17 نوفمبر 2019 - 12:03 ص

وجه وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني تحذيرًا للمحتجين في إيران، قائلا إن قوات الأمن تمارس ضبط النفس حتى الآن لكنها ستتحرك لأن استعادة الهدوء لها الأولوية.



وتشهد العديد من المدن الإيرانية تظاهرات منذ أمس الجمعة، للاحتجاج على قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود.

