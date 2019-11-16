  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:37 ص
بحث متقدم
مصطفى محمد

شرط صادم يضعه مصطفى محمد للتجديد للزمالك

هيثم أحمد زكي

مشاجرة على تركة هيثم أحمد زكي.. ونقيب الممثلين يرد

سوشي

طبيب باطنة يكشف معلومات صادمة عن "السوشي"

العاصمة الإدارية الجديدة

حقيقة إقامة أسوار للعاصمة الإدارية ومعبد يهودي

التموين

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السلع

عادل إمام

رامي إمام يفجر مفاجأة بشأن الحالة الصحية لـ"الزعيم"

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم

أرشيفية

نظام التكليف الجديد يفجر اعتراضات واسعة بين الأطباء

أرشيفية

تفاصيل مشاريع المنصة الاستثمارية بين مصر والإمارات

الأهالي

إنسانية قرية بالفيوم تجاه مريض تُبكي القلوب

بالفيديو..

حقيقة إقامة أسوار للعاصمة الإدارية ومعبد يهودي

آخر الأخبار

العاصمة الإدارية الجديدة
العاصمة الإدارية الجديدة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من «السيسي» للحكومة

#

الديهي يطالب وزير التعليم بتنظيم رحلات للعاصمة الإدارية

#

حمزة: أقترح نقل هذا الشيء للعاصمة الإدارية الجديدة

#

«التخطيط» تزف بشرى سارة للموظفين

قال العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن بناء أسوار حول العاصمة الإدارية، بارتفاع 7 أمتارلمنع غير قاطني العاصمة الإدارية من دخولها شائعة يبثها الإعلام الرمادي.
وأكد خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي » المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة تواجه إعلاما مغرضا خاصة فيما يتعلق بالمشروع الأكبر للدولة،  بداية من التشكيك في المشروع، وأطلقوا عليه فنكوشًا، مرورًا بالسور والسجن الذي يتم إنشاؤه، وأخيرًا إنشاء المعبد اليهودي. 
وأضاف، أن الدولة تعول على وعي الشعب المصري الذي لديه القدرة على الانتقاء وفرز ما يطرحه عليه الإعلام ، و يميز الطيب والخبيث من المضامين التي يتلقاها.
وأوضح أن مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، أي أنها أكبر من دولة سنغافورة، ولا يعقل أن يتم بناء سور يحيط بمشروع في حجم دولة، فهذا غير منطقي.
وأشار إلى أن الحكومة تنتقل إلى العاصمة الإدارية في النصف الثاني من العام المقبل، كما سيتم نقل 50 ألف موظف. 
وتابع أنه جار حاليا  إنشاء البرج الأطول في أفريقيا، الذي يتم تنفيذه بشكل استثماري لجذب رؤوس الأموال، ويكون مقار لشركات دولية،مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة لم يحمل الدولة مليمًا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السرطان يفجع الفنانة سيرين عبد النور
» 5 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية
» هل يجوز أن يعاشر العاقد زوجته قبل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب
» هذا ما قاله أشرف زكي عن الحالة الصحية لـ"الزعيم"
» عقار جديد مذهل لعلاج التهابات المسالك البولية
» محمد صلاح يدخل منافسة قوية مع "آبي أحمد"
» القسام تكشف تفاصيل استهداف حافلة عسكرية إسرائيلية
» أين ذهبت عائلته؟.. حلم «هيثم أحمد زكي» الذي مات معه
» استقرار أسعار الذهب خلال نهاية التعاملات
» اعترافات خطيرة لفتيات الـ«ريكلام» حول اغتصابهن
» التنمر.. ثلاثة شباب يعتدون على طفل سوداني في الشارع

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور