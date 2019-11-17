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بينهم 3 أطفال..

5 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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الشرطة الأمريكية (أرشيفية)
الشرطة الأمريكية (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، السبت، في إطلاق نار بمدينة سان دييجو جنوبي ولاية كاليفورنيا.
وذكرت السلطات أن طفلا رابعا، يبلغ 11 سنة، نقل إلى مستشفى لإجراء عملية جراحية، إثر إصابته في حادث إطلاق النار بمنزل في حي بارادز هيلز.
وصرح الملازم مات دوبس بأن الأطفال الذين عثر عليهم قتلى، صباح السبت، أعمارهم 3 و5 و9 سنوات.
وأضاف أن جثتي رجل يبلغ 31 سنة، وامرأة تبلغ 29 سنة، وجدتا أيضًا في المنزل نفسه.
ويعتقد خبراء الشرطة أن مطلق النار هو أحد القتلى، ولا يبحثون عن مشتبه به، مرجحين أن الحادث قد يكون نابعًا من حادث داخلي.

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