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مشاجرة على تركة هيثم أحمد زكي.. ونقيب الممثلين يرد

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هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هيثم احمد زكي

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً مثيرة للجدل حول وجود مشاجرة بين ورثة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي على التركة.

وقالت صفحات على الانترنت أنه عقب وفاة هيثم أحمد زكي حضرت عماته وحاولن اقتحام منزله للإقامة فيه ، إلا أن أشرف زكي نقيب الممثلين طلب لهم الشرطة وتفاجأوا بوجود وصية تفيد بتبرع الراحل بكل ثروته لإحدى دور الأيتام.

و رد نقيب الممثلين أشرف زكي على تلك التصريحات قائلا إن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح وأخبار من وحي الخيال.

وتوفي الفنان الراحل هيثم أحمد زكي عن عمر يناهز 35 سنة بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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