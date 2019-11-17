شاهد .. ظهور مفاجيء لعادل إمام بعد أنباء وفاته

17 نوفمبر 2019 - 06:50 ص

نشر المخرج رامي إمام مقطعا فيديو لوالده الفنان عادل إمام أثناء جلوسهما في كواليس مسلسل "فالنتينو" الذي يتم تصويره حاليا .



وقال "إمام" في الفيديو: "أنا في اللوكيشن .. بصوا مين جنبي ".



وظهر الفنان عادل إمام أثناء قراءته لدوره في المسلسل وبدا بصحة جيدة .. ليعلق رامي قائلا: "بيذاكر ويحفظ .. مفاجأة".



ويأتي هذا الفيديو في الوقت الذي روج فيه البعض مزاعم بتدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام وبعدها وصلت حدته للزعم بوفاته.



