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حيلة وكيل رمضان صبحي تغضب مسئولي الأهلي

الرياضة

رمضان صبحي
رمضان صبحي

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كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن حيلة نادر شوقي - وكيل رمضان صبحي - لرفع سعره.

وقال "زكي" إن نادر شوقي بأن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي من الأساس ".

وأضاف: "وكيل اللاعبين كل اللي يهمه مصلحة اللاعب الخاص بيه .. بس أنا معلوماتي أن الأهلي بيحاول كل شوية يتعاقد معاه ويخفض سعره اللي وصل إلى 7 مليون يورو".

وتابع: "طبعا هناك عند الأهلي كارت مهم جدًا وهو المستشار تركي آل الشيخ .. وهذا الكارت سيخرج في الوقت المناسب".

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