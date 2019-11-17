» حيلة وكيل رمضان صبحي تغضب مسئولي الأهلي

17 نوفمبر 2019 - 08:33 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن حيلة نادر شوقي - وكيل رمضان صبحي - لرفع سعره.



وقال "زكي" إن نادر شوقي بأن النادي الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع رمضان صبحي من الأساس ".



وأضاف: "وكيل اللاعبين كل اللي يهمه مصلحة اللاعب الخاص بيه .. بس أنا معلوماتي أن الأهلي بيحاول كل شوية يتعاقد معاه ويخفض سعره اللي وصل إلى 7 مليون يورو".



وتابع: "طبعا هناك عند الأهلي كارت مهم جدًا وهو المستشار تركي آل الشيخ .. وهذا الكارت سيخرج في الوقت المناسب".



