  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:18 م
بحث متقدم
شركة أرامكو

رسميًا.. أرامكو تطرح أكبر اكتتاب فى العالم

أسما شريف منير

خناقات الفنانين مع متابعيهم «ملهاش آخر»

تركي آل الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

ارشيف

إضراب التلاميذ عن الدراسة بالعراق

صلاح

"صلاح" ينافس زعماء ونجوم العالم على «شخصية العام»

مرتضى منصور

لحظة وصول "مرتضى" للدفاع عن محمود البنا

الرئيس السيسي

«السيسي» يغادر لألمانيا للمشاركة بقمة العشرين

عادل إمام

أول فيديو يكشف حقيقة وفاة الزعيم عادل إمام

الإعلامي سيد علي

سيد على يحرج ضيفه على الهواء

الدولار

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

بالفيديو..

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

الصفحة الأخيرة

تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

شاهد.. رسالة «ميسي» إلى تركي آل الشيخ

#

ماذا قال «آل الشيخ» لـ«ميسي» عن محمد صلاح؟

#

رسالة غامضة من تركي آل الشيخ إلى مسئول كبير بالأهلي

#

تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية لـ"بنات العرب"

ميسي

الرياض

تركي آل الشيخ

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، بنشر مقطع فيديو برفقة اللاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وذلك أثناء تواجده بالرياض لإقامة مباراة ودية مع منتخب البرازيل.

وتحدث تركي آل الشيخ بالإنجليزية، معربًا عن سعادته بزيارة منتخب الأرجنتين إلى منزله، خاصة ميسي للمرة الثانية على هامش تواجده في المملكة للمشاركة في موسم الرياض.

وكان ميسي قد نشر على حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "أتطلع بالعودة إلى الرياض مرة أخرى، الأجواء كانت رائعة، شكرًا تركي آل الشيخ وموسم الرياض على هذا المساء العظيم" .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الهجوم القادم: إذاعة القرآن الكريم

د. هشام الحمامي

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني

أكذوبة عصر النهضة

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء
» ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز
» محافظ الدقهلية: "لازم يعرفوا إحنا مين"
» قصة موقف محرج تسبب فيه توأم الفنانة عبلة كامل: كانت فضيحة
» قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة الفنان يونس شلبي
» حيلة وكيل رمضان صبحي تغضب مسئولي الأهلي
» أكبر نجمين بالزمالك ينتقلان إلى الأهلي يناير المقبل
» السرطان يفجع الفنانة سيرين عبد النور
» 5 قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور