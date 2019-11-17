رسميًا.. أرامكو تطرح أكبر اكتتاب فى العالم

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الاقتصاد

شركة أرامكو

تحديد سعر السهم

سجل الأوامر للمكتتبين

كشفت شركة "أرامكو" السعودية، النطاق السعري للطرح الأولى لأسهمها، وبداية فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

وأعلنت "أرامكو" أنه سيكون بإمكان الأفراد بدءًا من اليوم الأحد الاكتتاب بالسعر الأعلى للنطاق، وسيستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، وستبدأ أيضًا المؤسسات بالاكتتاب الذي من المقرر أن ينتهي 4 ديسمبر المقبل.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 و32 ريالاً سعوديًا للسهم الواحد، وسيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

وحال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريالا، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، وإمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

وأكدت نشرة الإصدار، أنه يحق للأفراد الاكتتاب بما لا يتجاوز 5.0 %من أسهم الشركة (مليار سهم)، فيما سيبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، دون تحديد حد أعلى.

فيما أعلن عدد من البنوك السعودية تمديد ساعات العمل خلال الفترة المخصصة للاكتتاب للأفراد، مع أحقية المقيمين والخليجيين في الاكتتاب في أسهم الشركة.


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