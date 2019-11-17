البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لـ"ترامب"

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أعلن البيت الأبيض، الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ حيث أكدت السكرتيرة الإعلامية ستيفاني جريشام، اليوم الأحد، أن الرئيس ترامب يتمتع "بصحة جيدة"، بعد إجرائه الفحوص الطبية السنوية الدورية اللازمة.

وقالت السكرتيرة في تصريحات صحفية؛ بحسب "روسيا اليوم": "إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زار مركز "والتر ريد" الطبي العسكري، لإجراء الفحوص السنوية الدورية؛ وبعد إجراء فحص وتحاليل سريعة "حول وضعه الصحي"، تبين أن الرئيس كالسابق يتمتع بصحة جيدة وحيوية وليس لديه أي شكاوى صحية، كما تدل على ذلك خطاباته النشطة المنتظمة خلال التجمعات أمام آلاف الأمريكيين عدة مرات في الأسبوع".

ويحدد البيت الأبيض في العادة نوعية البيانات التي يتم نشرها بشأن الفحوص الطبية للرئيس.

وأكد طبيب البيت الأبيض، في وقت سابق، أن دونالد ترامب يتمتع بصحة وبقوة إدراكية جيدة جدًا، وأن لا شيء يعيقه من حيث مواصلة مهامه في السنوات الثلاث المقبلة على الأقل من وجهة نظر طبية؛ إلا أنه في الوقت ذاته حذر ترامب من السمنة، بعد أن زاد وزنه منذ توليه الحكم كيلو ونصف جرام، ونصحه بممارسة الرياضة؛ بحسب وسائل إعلام محلية.


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