أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك

علا خطاب
أرجع الأطباء أسباب معاناة البعض من الإمساك وتقلصات المعدة الدائم، إلى تناولهم بعض الأطعمة التي تسبب ذلك، أبرزها اللحوم والألبان.
أبرز الأطعمة التي تسبب الإمساك:
اللحوم الحمراء، وذلك نظرًا لصعوبة هضمها، فضلاً عن احتوائها على نسبة حديد مرتفعة ما يسبب الإمساك.
الأرز الأبيض: لخلوه من قشرته وبالتالي هو لا يحتوي على ألياف غذائية تسهل الهضم.
الشيكولاتة: نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والكافيين ما يصعب الهضم.
الألبان ومنتجاتها: لزيادة نسبة اللاكتوز المسبب لمشكلات القولون والانتفاخ.
الخبز الأبيض: من أكثر الأطعمة المسببة للإمساك لخلوه من أي ألياف على الدقيق الأبيض المكرر.
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