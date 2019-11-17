  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
الرئيس السيسي

ترحيب الجالية المصرية بـ "السيسى" في برلين

ايران

الأمن يطلق الرصاص الحى على المتظاهرين في إيران

الملك سلمان والملك محمد السادس

الملك سلمان يوجه رسالة لملك المغرب

الليثي

مظهر شاهين لـ"الليثي": ضيفك عليه جن

ترامب

البيت الأبيض يكشف الحالة الصحية لـ"ترامب"

شركة أرامكو

رسميًا.. أرامكو تطرح أكبر اكتتاب فى العالم

أسما شريف منير

خناقات الفنانين مع متابعيهم «ملهاش آخر»

تركي آل الشيخ

رسالة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ ميسي

ارشيف

إضراب التلاميذ عن الدراسة بالعراق

صلاح

"صلاح" ينافس زعماء ونجوم العالم على «شخصية العام»

الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"

آخر الأخبار

الجندي
الجندي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

موقف مفاجئ من الداخلية اللبنانية بشأن استقالة "الحريري"

#

الداخلية: القضاء على 13 إرهابيًا بالعريش

#

القبض على أدمن صفحة «أسرع قرض في مصر» و«قرض حسن»

#

"الداخلية" تكشف تفاصيل إحباط هجوم إرهابي بالعريش

السحر

أسيوط

خالد الجندي

دي إم سي

استنكر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تعلق وإيمان البعض بالأعمال السحرية في المقابر.

وقال "الجندي" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "بعض أهالي أسيوط قاموا بإخراج بعض الملابس الداخلية من المقابر وبعض الأشياء القذرة التي يدفنها البعض متصورًا أنه يقوم بأعمال سحرية، معقبًا: "يعني مستقبلك متوقف على ملابس الداخلية".

وتابع: "يا راجل عيب عليك، يعني لو أنا أخذت جزءًا من ملابسك الداخلية ودفنته في مقبرة مراتك تطلق، ومحلاتك تقفل، معقولة ربنا يسيبك ملطشة لشوية جن، وواحد صايع يقطع حتى من فنلتك ويعملك عمل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء
» ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز
» محافظ الدقهلية: "لازم يعرفوا إحنا مين"
» قصة موقف محرج تسبب فيه توأم الفنانة عبلة كامل: كانت فضيحة
» قصة الحلم الذي تنبأ بوفاة الفنان يونس شلبي
» حيلة وكيل رمضان صبحي تغضب مسئولي الأهلي
» أكبر نجمين بالزمالك ينتقلان إلى الأهلي يناير المقبل
» السرطان يفجع الفنانة سيرين عبد النور

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور