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اقتصادي: توسعات استثمارية جديدة للشركات والمصانع بعد خفض الفائدة

مال وأعمال

خالد الشافعي الخبير الاقتصادي
خالد الشافعي الخبير الاقتصادي

متابعات - أمينة عبد العال

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التضخم

سعر الصرف

السوق الداخلي

أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن خفض  سعر الفائدة ينعكس بصورة مباشرة على قرارات الشركات التوسعية، فعدد كبير من الشركات كانت ترجئ عمل توسعات لها بالاعتماد على الاقتراض نتيجة الفائدة المرتفعة، لذلك سنشهد توسعات جديدة للشركات والمصانع ودخول استثمارات جديدة للسوق الداخلي.

 وأضاف في تصريحات له اليوم، أن العالم يمر بمرحلة  التسيير النقدي على مستوي كافة الدول،  بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي خفضت الفائدة لديها  ربع نقطة مئوية للمرة الثانية على فترتين وأخيرا خفض 1.5 % وهو الاعلي في التراجع بالفائدة خلال آخر 10 سنوات، ومؤخراً بعض الدول الخليجية ثم البنك المركزي الاوروبى و تركيا جميعهم قام بخفض الفائدة لأنه توجه عالمي.

 وتابع، أن البنك المركزي خفض الفائدة فى مصر عدة مرات منذ تحرير سعر الصرف وصعود الفائدة لأرقام غير مسبوقة لكبح جماح التضخم، وبالفعل تراجع التضخم الشهري والسنوي مؤخرا دعم أيضا اتجاه خفض الفائدة، إذ هبط التضخم لأدني مستوى خلال 9 سنوات نتيجة هبوط أسعار السلع المختلفة وهو ما يفسر سبب خفض الفائدة.

وأكد أن خفض الفائدة آثار ينعكس في المقام الأول على مديونيات وزارة المالية، لأن خفض الفائدة سيقل من تكلفة الاقتراض المستقبلية التي تقوم بها المالية لسد عجز الموازنة، لذلك فالاستدانة الداخلية تكلفتها ستتراجع.

واختتم، أعتقد أن التأثير الأكبر سيكون على المستثمر الداخلي الذي ينتظر عمل توسعات في المشروعات القائمة أو عمل مشروعات جديدة، وكذلك يمكن ان ينعكس على قرارات دخول مستثمرين جدد من الخارج، وبالفعل البنك المركزي نجح بسياسته كبح جماح التضخم.


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