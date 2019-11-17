قنديل: "كفاية كدا وحاسبهم يا ريس"

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إكسترا نيوز

عبد الحليم قنديل

ريهام السهلي

هاجم الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الإعلاميين واتهمهم بتشويه صورة مصر أمام الغرب قائلاً: "الإعلام الغربي فكرته عن مصر في منتهى السوء، والسبب الإعلاميين إللي شوهوا صورة مصر".

ووجه "قنديل"، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، رسالة لرئيس عبد الفتاح السيسي قال فيها: "الإعلام المصري مقصر في توضيح صورة مصر يا رئيس والكل لازم يتحاسب حاسبهم يا ريس كفاية كدا".

وتابع: "بأن تعرضت مصر لحملة شرسة لتتشويه ملف حقوق الإنسان بجينيف، ولكن لم تنجح.

وأشاد الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، برئيس الوفد المصري في جنيف وهو المستشار عمر مروان وزير شئون المجالس النيابية، معقبا: " تاريخ استقصائي مشرف".


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