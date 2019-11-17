» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريا

17 نوفمبر 2019 - 02:13 م

طلبت شركة أمريكية متخصصة في إنتاج مشتقات مخدر "الماريجوانا والحشيش والزيوت"، شخصًا متذوقًا لهذه المنتجات مقابل راتب شهري يصل إلى 580 ألف جنيه شهريًا.

واختبارات الوظيفة عبارة عن شرب "الحشيش أو الماريجوانا أو زيوت سي بي دي، والحكم على جودتها".

وأشار دويت بليك من نيويورك والشخص المعني باختيار الموظف المطلوب، إلى أن كل من تقدم للوظيفة يشعر بالجنون ولا يصدقون أنهم سيتقاضون راتبًا مقابل تدخين الحشيش، وهو ما يجعل الأمر أكثر جاذبية، مؤكدا أن الوظيفة حقيقية 100%.

وعن شروط الوظيفة قال إن المواصفات المطلوبة أن يكون المتقدم صادقًا في آرائه وأن يكون لديه القدرة علي مواجهة الكاميرا بثقة لأنه من الممكن أن ينقل تجربته إلى الناس، وأن يكون من سكان ولاية في أمريكا أو كندا، حيث إن الماريجوانا الطبية قانونية.