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السعودية من أسعد شعوب العالم.. تعرف على تصنيفها

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احتلت المملكة العربية السعودية، المركز الـ28 ضمن أسعد شعوب العالم، من بين 156 دولة، وذلك وفق آخر تقرير نشرته شبكة حلول التنمية المستدامة حول السعادة العالمية والدول التي تضمنتها قائمة أسعد شعوب العالم.

واحتلت دولة فنلندا المرتبة الأولى عالميًا في القائمة وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الـ28 ضمن أسعد شعوب العالم من بين 156 دولة في التقرير السنوي.

ويركز التصنيف في هذا التقرير على السعادة في المجتمع لإصدار النتائج ووفقًا لما مر به الشعب على مر السنين، كما يتم تسليط الضوء على التقنيات والمعايير الاجتماعية والسياسات الحكومية التي دفعت لهذه التغييرات.

يذكر أن شبكة حلول التنمية المستدامة تم إنشاؤها عام 2012 بقرار من الأمم المتحدة .


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