» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة

17 نوفمبر 2019 - 02:48 م

شارك الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين متابعيه على موقع التدوينات" تويتر"، برسالة تحذيرية عن بعض الألعاب التي تنتشر بين الأطفال والتي قد تسبب لهم الوفاة.

ونشر "النمر" مقطع فيديو لأحد هذه الألعاب، والتي تعتمد على قيام الطفل بالتنفس سريعًا ثم الوقوف ضد الجدار وكتم نفسه مع ضغط أصدقائه على صدره.

ويظهر مقطع الفيديو الطفل وهو يفقد وعيه ويسقط أرضًا ثم يفوق بعد فترة لافتًا إلى أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بانخفاض ضغط الدم بسبب كتم النفس مع الضغط علي صدر الضحية ضد الجدار ليسبب هبوط الضغط، مضيفًا أنها قد تسبب جلطة في الدماغ وتغير في نبض القلب.



