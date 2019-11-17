  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:28 م
بحث متقدم
شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

مظاهرات

إغلاق 5 محطات مترو بإيران إثر مظاهرات حاشدة

أرشيفية

ليلة الدخلة.. بنات يلعن «الختان»

سقوط برج تيار كهربي بالوراق

قتلى وجرحى فى سقوط برج تيار كهربائي بالوراق

الباز

الباز: "رجال القضاء مش عاوزين مدح ولا ذم"

أحمد موسي

أحمد موسى يوجه الشكر لـ"وزير الداخلية"

السعودية

السعودية من أسعد شعوب العالم.. تعرف على تصنيفها

تعرف على أسعارها

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

لأول مرة.. مسئولة بسوهاج: بشتري القمامة من المواطنين

#

الأمم المتحدة: مقتل 90 مدنيا في مرزق الليبية منذ بداية أغسطس

#

وزيرالتعليم: "نظام الثانوية العامة يجب تغييره لهذا السبب"

#

عمرو أديب يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة

تركيا

مصر

سيارات

رينو

وصلت إلى ميناء الإسكندرية، شحنة سيارات ماركة رينو قادمة من دولة تركيا، موديل ميجان جراند كوبيه 2020، لصالح وكيل رينو في مصر الشركة العالمية للسيارات EIM ، وتعتبر تلك الشحنة هي الأكبر عددا بين شحنات ميجان جراند كوبيه.

الشحنة التي بلغ عددها 576 سيارة يستحق عليها فقط 10% رسم وارد وذلك لأنها تركية المنشأ وتتبع الاتفاقية المصرية التركية ، والتي وصل التخفيض الجمركي عليها إلى 90% ، وينتظر أن تطبق الشريحة الأخيرة من التخفيضات عليها بداية عام 2020، لتصبح صفر رسم وارد، مثل السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

رينو ميجان جراند كوبية تطرح في السوق المحلي في ثلاث فئات :

Dynamic بسعر 298000 جنيه

Dynamic Plus بسعر 338000 جنيه

والفئة الثالثة Signature بسعر 368000 جنيه.

يذكر ان قيمة فاتورة ميجان جراند كوبيه الفئة الأولى موديل 2019 تبلغ 11880 دولار امريكي قبل احتساب الرسوم الجمركية ، في حين تبلغ قيمة الفئة الثانية 12660 دولار امريكي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء
» ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور