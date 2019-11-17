بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

17 نوفمبر 2019 - 04:41 م

وصلت إلى ميناء الإسكندرية، شحنة سيارات ماركة رينو قادمة من دولة تركيا، موديل ميجان جراند كوبيه 2020، لصالح وكيل رينو في مصر الشركة العالمية للسيارات EIM ، وتعتبر تلك الشحنة هي الأكبر عددا بين شحنات ميجان جراند كوبيه.

الشحنة التي بلغ عددها 576 سيارة يستحق عليها فقط 10% رسم وارد وذلك لأنها تركية المنشأ وتتبع الاتفاقية المصرية التركية ، والتي وصل التخفيض الجمركي عليها إلى 90% ، وينتظر أن تطبق الشريحة الأخيرة من التخفيضات عليها بداية عام 2020، لتصبح صفر رسم وارد، مثل السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

رينو ميجان جراند كوبية تطرح في السوق المحلي في ثلاث فئات :

Dynamic بسعر 298000 جنيه

Dynamic Plus بسعر 338000 جنيه

والفئة الثالثة Signature بسعر 368000 جنيه.

يذكر ان قيمة فاتورة ميجان جراند كوبيه الفئة الأولى موديل 2019 تبلغ 11880 دولار امريكي قبل احتساب الرسوم الجمركية ، في حين تبلغ قيمة الفئة الثانية 12660 دولار امريكي.