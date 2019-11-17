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«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

الرياضة

صلاح
صلاح

محمد فضل- متابعات

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نساء

محمد صلاح

خمر

رامي عباس

وضع رامي عباس وكيل أعمال النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، النجم المصري في موقف محرج، بسبب نشره صورًا من حضور «صلاح» حفل ما وبه خمور ونساء شبه عاريات.

ويظهر «صلاح» ومدير أعماله في الصور، وأمامه زجاجات خمور، وهو ما فتح الهجوم على النجم محمد صلاح، وطالبه البعض بالابتعاد عن مدير أعماله لأنه سبب مشاكل كثيرة وقع فيها، حسب قولهم.

وعلق أحدهم قائلًا :« وانت وصلاح شربتوا خمرة ولا لسه»، فيما علق آخر قائلاً : «يا عم اتقي الله»، بينما قال ثالث:« طول مانت ماشي ورا رامي عباس هتخسر كتير يا صلاح».

يذكر أن محمد صلاح تعرض لإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمام مانشستر سيتي، وتم استبعاده على إثرها من مباراتي المنتخب المصري أمام كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الكاميرون 2021.


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