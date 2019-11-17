الطب الشرعي يصدر تقريره بشأن وفاة "هيثم زكي"

17 نوفمبر 2019 - 05:01 م

أصدر الطب الشرعي، تقريره بشأن التحاليل الطبية حول وفاة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي.

تسلمت النيابة العامة في مدينة 6 أكتوبر اليوم، التقرير الخاص بالتحاليل الفنية للعينات التي تم سحبها من الجثمان.

وتوفي هيثم أحمد زكي، قبل أسبوعين، حيث عُثر على جثته داخل مسكنه بمنطقة الشيخ زايد.

وتواصل النيابة تحقيقاتها، في ضوء التطورات الجديدة التى شهدتها القضية.

ويباشر فريق من النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق حول وفاة هيثم أحمد زكى، فى الساعات الأولى من صباح يوم 7 نوفمبر الجاري، داخل فيلاته فى الشيخ زايد، للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة.

وناظر فريق من النيابة جثمان الفنان الراحل، للوقوف على وجود أى علامات تشير إلى وجود عنف جنائي من عدمه، كما عاين فريق النيابة فيلا الفنان، واستمعوا لأقوال خطيبته حول وفاته.

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في عمر الـ 35، وتبين تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله عقاقير لتقوية العضلات.