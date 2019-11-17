خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

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نشر حساب «المجلس» الكويتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو لمشاجرة بين عدد من الشباب بصحبة فتيات يرتدين ملابس شبه عارية، بعد انتهاء سهرة ليلية، في منطقة الخيزران بالكويت.

ويظهر الفيديو الذي يبدو فيه أنه وقع في الساعات الأولى من الصباح، شباب يكسرون سيارة قبل أن يفر بها صاحبها ويعود مرة أخرى، وتحدث مناوشات وضرب باستخدام العصي، وهرولة الفتيات أيضًا.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي، بالقبض على الشباب وتطبيق القانون عليهم.


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