  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر05:26 م
بحث متقدم
شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

أرشيفية

بتخفيض جمركي 90%.. وصول أكبر شحنة سيارات من تركيا لمصر

مظاهرات

إغلاق 5 محطات مترو بإيران إثر مظاهرات حاشدة

أرشيفية

ليلة الدخلة.. بنات يلعن «الختان»

سقوط برج تيار كهربي بالوراق

قتلى وجرحى فى سقوط برج تيار كهربائي بالوراق

الباز

الباز: "رجال القضاء مش عاوزين مدح ولا ذم"

أحمد موسي

أحمد موسى يوجه الشكر لـ"وزير الداخلية"

السعودية

السعودية من أسعد شعوب العالم.. تعرف على تصنيفها

دراسة: حبوب منع الحمل تضر بدماغ المرأة وتؤثر على العلاقة الحميمية

آخر الأخبار

منع الحمل
منع الحمل

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

رئيس شعبة الأدوية: هذه حقيقة اختفاء حبوب منع الحمل

#

صورني في أوضاع مخلة أثناء العلاقة الحميمة وأجبرني على هذا الأمر

#

تعليق مثير لريم بنت بندر على قوانين المرأة الجديدة

#

أزمة في «حبوب منع الحمل».. و«الصيدليات» تتهم مزارع الدواجن

حبوب منع الحمل

العلاقة الحميمية

تعاطى حبوب منع الحمل

دماغ المرأة

بعيدًا عن الأضرار والمخاطر التقليدية المعروفة، كشفت دراسة حديثة عن الآثار الضارة لتعاطي حبوب منع الحمل على دماغ المرأة، والعلاقات الحميمية.

إذ بينت الدراسة التي أجراها باحثون بجامعة "جرايفسفالد" في ألمانيا ونشرت نتائجها في مجلة "فرونتيرز" الطبيبة للعلوم العصبية، أن فك رموز التعبيرات العاطفية الأكثر غموضًا تراجعت لدى مستخدمات حبوب منع الحمل بنسبة 10 في المائة، ما يثير تساؤلات حول التأثير المحتمل على التفاعلات الاجتماعية للمرأة والعلاقات الحميمة.

وطلب فريق الباحثين من 42 من النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل و53 من غير المستخدمين تحديد تعبيرات الوجه المختلفة، أما اللاتي لا يتناولن وسائل منع الحمل، فكن أفضل أداء، حيث قيل إن هناك اختلافات "دقيقة ولكنها واضحة جدًا".

وإلى جانب تحديد النسل، تساعد حبوب منع الحمل في السيطرة على حب الشباب وبطانة الرحم والفترات الثقيلة، كما أنه يقلل من خطر سرطان المبيض، الرحم والأمعاء، لكنها تزيد من خطر سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وجلطات الدم.

وقال الدكتور إلكسندر ليشكه، أحد كبار الباحثين المشاركين في الدراسة: "أكثر من 100 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم يستخدمن موانع الحمل عن طريق الفم، لكن لا يُعرف الكثير عن آثارها على العاطفة والإدراك والسلوك".

وتشير نتائج الدراسة إلى أن موانع وسائل الحمل عن طريق الفم تضعف القدرة على التعرف على التعبيرات العاطفية للآخرين، مما قد يؤثر على طريقة قيام المستخدمات ببدء علاقات حميمة والحفاظ عليها.

لا تزال أسباب حدوث ذلك غير معروفة، لكن يُعتقد أنها ناتجة عن تأثير حبوب منع الحمل على الهرمونات.

وقال ليشكه: "من المعروف أن الاختلافات الدورية لمستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون تؤثر على التعرف على عاطفة المرأة، وتؤثر على النشاط والروابط في مناطق المخ المرتبطة بها".

وأضاف: "بما أن وسائل منع الحمل عن طريق الفم تعمل عن طريق الحد من مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون، فمن المنطقي أن هذه الوسائل تؤثر أيضًا على التعرف على عاطفة المرأة".

وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاستقصاء ما إذا كانت الآثار التي تحدثها وسائل منع الحمل عن طريق الفم في التعرف على المشاعر تعتمد على نوع أو مدة أو توقيت الاستخدام".

ولفت إلى أنه "يجب أن تستكشف هذه الدراسات أيضًا ما إذا كانت هذا أيضًا يؤثر على قدرة المرأة على بدء العلاقات الحميمة والحفاظ عليها".

وتابع: "إذا تبين أن هذا صحيح، فينبغي أن نزود النساء بمعلومات أكثر تفصيلاً حول آثار استخدام وسائل منع الحمل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان
» عزيزي الراكب.. هذه القطارات تتأخر عن مواعيدها اليوم
» شيرين تكشف: خضعت لعملية كادت تمنعني من الغناء
» ابنة فنانة شهيرة تصدم متابعيها: عايزة أتجوز

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:31 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور