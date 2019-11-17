«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

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جهود

احلام

تركي آل الشيخ

موسم الرياض

أشادات الفنانة الإماراتية أحلام، بمجهودات المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، خاصة في تنظيم فعاليات "موسم الرياض"، مشيرة إلى أن ما فعله في هذا الموسم اختصر ما تم في 20 عامًا في دول أخرى.

وكتب «آل الشيخ» بر حسابه علىت موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« ومين قال ماعندنا قوة شرائية وفرص استثمارية؟؟».

وتابع :« في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا 20 ألف زائرة».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه السعودية :« #موسم_الرياض موووولع ???? واحلام اغلا تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي ... وصلت التذكرة ل 18 الف وريعها ل اعمال الخير».

من جانبها أعادت "أحلام" تغريدة "آل الشيخ"، وعلق عليها قائلة :« ووجودك معالي المستشار اكبر حظ للموسم واللي صار في العشرين سنه الماضيه في العالم اختصرته بموسم واحد #موسم_الرياض ترفع لك القبعه معاليك».


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