أمير الكويت يبعث برقية تعزية للملك سلمان

17 نوفمبر 2019 - 06:22 م

أرسل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم الأحد، في وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وعبر أمير الكويت للملك سلمان في البرقية عن خالص تعازيه وصادف مواساته في وفاة الأمير تركي سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وبعث كل من ولي العهد الكويتي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ببرقيات عزاء مماثلة إلى الملك سلمان في وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت، وفاة الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير تركي بن عبد الله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وينتمي الأمير الراحل لفرع الأمير فرحان بن سعود، وهو أخ للأمير محمد بن سعود الذي أسس الدولة السعودية الأولى في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن تتشكل المملكة بشكلها الحالي قبل نحو ثمانين عاما على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.