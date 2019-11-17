» قرار القضاء الإداري فى دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة "الأهلي"

17 نوفمبر 2019 - 06:28 م

حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة ببطلان انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلى الأخيرة للحكم بجلسة 19 يناير المقبل.

حملت الدعوى المقامة من وائل عوض ومحروس بدر بصفتهما من أعضاء النادي الأهلي, رقم 11421 لسنة 72 قضائية.

وقالت إن سبب الطلب بطلان الانتخابات هو عدم إدراج أسماء أعضاء فرع الشيخ زايد في الجمعية العمومية على الرغم من صدور حكم قضائى حمل رقم 30817 لسنة 71ق, بمشاركتهم في الجمعيات العمومية للنادي.