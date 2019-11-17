إعلان حالة الطوارئ في إيطاليا

17 نوفمبر 2019 - 06:45 م

شهدت عدة مدن إيطالية اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي، ظروفًا جوية صعبة في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح شديدة.

بدورها أعلنت السلطات، حالة الطوارىء في 11 منطقة، بسبب الظروف الجوية السيئة.

وأوردت تقارير صحفية محلية، أن ارتفاع المياه في شوارع وميادين مدينة البندقية التاريخية، بلغ 1.5 مترا في حده الأقصى بعد ظهر اليوم الأحد.

وأغلقت السلطات المعنية ساحة سان ماركو، وهي أدنى نقطة في البندقية من أجل سلامة المواطنين والزوار، التزاما بقرار صادر عن رئيس بلدية البندقية ورئيس لجنة الطوارئ فيها، لويجي بروغنارو.

وحذرت السلطات المحلية وفق التقارير، من احتمال حدوث فيضانات، وأعلنت عن اتخاذ فرق الدفاع المدني الإجراءات اللازمة على ضفة النهر.

كما تسببت الرياح القوية التي تعصف بروما منذ الليلة الماضية، في سقوط بعض الأشجار في شوارع العاصمة. -