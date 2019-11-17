تصفيات إفريقيا.. السنغال تقسو على إي سواتيني برباعية

17 نوفمبر 2019 - 06:52 م

قاد فامارا دييدهيو منتخب السنغال للفوز على إي سواتيني، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.

وسجل دييدهيو أهدافه الثلاثة في الدقائق 59 و66 و68 وأضاف بابا ندياي الهدف الرابع في الدقيقة 77.

وسجل هدف إي سواتيني الوحيد فانيلو مامبا في الدقيقة 70.

ورفع منتخب السنغال رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، مؤقتا، وظل منتخب إي سواتيني بلا نقاط في قاع الترتيب.

وكان المنتخب السنغالي فاز على المنتخب الكونغولي 2 / صفر في الجولة الأولى، فيما خسر منتخب إي سواتيني أمام غينيا بيساو صفر / 3.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم منتخب غينيا بيساو مع مضيفه المنتخب الكونغولي.