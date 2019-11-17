بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

17 نوفمبر 2019 - 07:26 م

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانًا تكشف فيه سبب وفاة محاسبلامصري (62 عاماً) يعمل في إحدى الوزارات، في حديقة الفروانية يوم الخميس الماضي، لافتة إلى أنه تعرض لسكتة قلبية أثناء ممارسته الرياضة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن وفاة المصري في حديقة الفروانية طبيعية، حيث ورد بلاغ إلى عمليات وزارة الداخلية عن وجود شخص متوفى في الحديقة، وعلى الفور توجهت دوريات مخفر الفروانية إلى المكان، وأفاد شهود عيان أنه كان يمارس الرياضة وسقط على الأرض، وبمعاينة الجثة من قبل الطوارئ الطبية، تم نقل الجثة إلى الأدلة الجنائية، وتبيّن من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة طبيعية، جراء سكتة قلبية، وسجلت قضية تحت رقم 2019/686 جنح الفروانية، وجار استكمال الإجراءات القانونية.