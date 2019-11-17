  • الأحد 17 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:41 م
بحث متقدم
انتحار ( أرشيفية)

انتحار 70 رجلًا و10 نساء في الكويت

أرشيفية

6 طرق للتخلص من «العادة السرية».. «الإفتاء» تحددها

صابرين

«صابرين» تفاجئ الجميع بصورة مثيرة دون حجاب

حديقة الفراونية

بيان كويتي يكشف سبب وفاة محاسب مصري داخل حديقة

أرشيفية

محكمة سعودية تقضي بصلب مواطن بعد قتله

الملك سلمان

الملك سلمان يلقي خطابه السنوي بمجلس الشورى

أحلام وتركي آل الشيخ

«أحلام» ترفع القبعة لـ« تركي آل الشيخ»..تعرف على السبب

شهيد الشهامة

تعرف على قرار القاضي في قضية «شهيد الشهامة»

جانب من الفيديو

خناقة «وش الفجر» في شارع بالكويت بمشاركة فتيات شبه عرايا

صلاح

«خمور ونساء».. مدير أعمال «صلاح» ينشر صورة محرجة لهما

إصابة قوية تبعد «عبد الله السعيد» عن الملاعب 7 أسابيع

الرياضة

عبد الله السعيد
عبد الله السعيد

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مرتضى يكشف مفاجأة عن كهربا: أخفيتها لكني سأعلنها الآن

#

وفاة نجل فنان شهير .. وشقيقه ينعيه

#

"علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟

المصريون

الزمالك

الوداد

كاسونجو

تعرض عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز والمنتخب الوطني، لإصابة بشرخ فى عظمة الفخذ أعلى الركبة اليمنى، وذلك خلال مشاركته فى مران الفريق بالمغرب بالمعسكر الخارجى، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدورى العام يوم 23 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التى يشارك فيها المنتخب الأولمبى والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مصدر مطلع بفريق بيراميدز، أن تلك الإصابة ستحتاج لعلاج يتراوح مدته ما بين 6 إلى 7 أسابيع، الأمر الذى سيجعل اللاعب يغيب عن فريق عن المواجهات المقبلة وأولها أمام أسوان فى الجولة السادسة من الدورى المقرر لها يوم 27 من الشهر الجارى، ثم رينجرز النيجيرى فى بطولة الكونفدرالية المقرر لها يوم 29 من شهر نوفمبر الجارى.

وكان فريق بيراميدز بدأ معسكره فى المغرب يوم الخميس الماضى، وغاب السعيد عن معسكر المشاركة مع المنتخب الأول الذى يستعد لمواجهة جزر القمر فى ثانى جولات المجموعة السابعة ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكان 2021، بعدما تم استبعاد لاعبى بيراميدز من معسكر المنتخب الوطنى الأول بسبب تأخر انضمامهم للمنتخب.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» يقتل زوجته وأولاده الثلاثة ثم ينتحر
» في إشارة لرحيل «صلاح».. ليفربول يستقر على ضم هذا اللاعب
» قرار القضاء الإداري فى دعوى بطلان انتخابات مجلس إدارة "الأهلي"
» لعبة خطيرة يمارسها الأطفال تسبب الوفاة
» وظيفة غريبة مقابل 580 ألف جنيه شهريًا
» مسئول بالتعليم: "إحنا داخلين في حارة سد"
» أبرزها الخبز.. أطعمة تسبب الإمساك
» احذر.. التنميل قد يؤدى إلى الشلل والعمى
» الجندي: "مستقبلك متوقف على ملابسك الداخلية"
» بـ رقصة.. مايا دياب وحسن الرداد يشعلان مواقع التواصل
» إليسا تشعل الأجواء بـ"رقصة" في حفل للسرطان

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:03 ص

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:28

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:01

  • عشاء

    18:31

من الى
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا
العبور