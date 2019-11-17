شاهد.. «ميسي» من السعودية إلى إسرائيل

17 نوفمبر 2019 - 08:49 م

وصلت بعثة منتخب الأرجنتين إلى إسرائيل مساء اليوم الأحد، وذلك على متن الخطوط الأردنية لخوض المباراة الودية المرتقبة أمام أوروجواي، غدًا الاثنين.

ووصلت البعثة الأرجنتينية إلى إسرائيل بكامل نجومها والتي جاء على رأسها البرغوث ليونيل ميسي، نجم التانجو وفريق برشلونة الإسباني.

ونشر «افيخاي ادرعي» فيديو وصول البعثة الأرجنتينية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلًا: «ميسي في إسرائيل.. أهلًا بك يا نجم منتخب #الأرجنتين!».

وكان منتخب الارجنتين خاص مرانه الأخير اليوم، الأحد، بالعاصمة السعودية "الرياض" قبل السفر إلى إسرائيل على ملعب "جامعة الملك سعود"، معقل نادى الهلال السعودى.

ويفتقد منتخب الأرجنتين فى مباراة أوروجواى لجهود لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية الإسبانى، بعدما تعرض لإصابة عضلية خلال مشاركته فى مباراة الأرجنتين والبرازيل الودية.

يذكر أن منتخب الأرجنتين تغلب على البرازيل، بهدف دون رد فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الجمعة على ملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إطار تحضيرات المنتخبين لافتتاح التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، والنسخة المقبلة من كوبا أمريكا المقررة فى الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل.