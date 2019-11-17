» حقيقة زيادة أسعار تذاكر أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

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نفى عمرو البرتقالي رئيس لجنة التذاكر ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، زيادة أسعار تذاكر البطولة فى الدور الثانى رغم تأهل المنتخب الوطني للدور قبل النهائى.

وتابع «البرتقالي»، أن اللجنة حددت أسعار التذاكرمن أول مباراة حتى النهائى، وحرصت اللجنة أثناء تحديد  أسعار التذاكر مراعاة جميع الفئات، لحضور أكبر عدد من الجماهير فى البطولة لدعم ومساندة المنتخب.

يذكر أن المنتخب صعد للدور قبل النهائى للبطولة بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط ومن المقرر أن يواجه بعد غد منتخب جنوب إفريقيا فى مباراة قبل النهائى فيما يواجه منتخب غانا نظيره كوت ديفوار


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