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"السيسي يدافع منفردا عن كل ما يواجه البلاد من حرب نفسية"

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أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدافع منفردا عن كل ما يواجه البلاد من حرب نفسية، بسبب غياب الطبقات السياسية والتنفيذية.
وأضاف "رزق" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "يجب أن تتخلى الدولة عن سياسة رد الفعل من خلال ما لديها من تجارب سابقة".
وأشار إلى أن الرئيس السيسى أكد مرات عديدة أن القوات المسلحة تحمي الشعب ضد أي مخاطر.



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