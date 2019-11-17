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سفير إثيوبيا بالقاهرة يكشف آخر تطورات مفاوضات سد النهضة

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المصريون ـ متابعات

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رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

قال السفير دينا مفتي، سفير إثيوبيا في مصر، إن هناك حالة من التفاؤل الأثيوبي بشأن مفاوضات سد النهضة الأخيرة، معتبرا أنها خطوة للأمام وستعود بالنفع على شعوب الدول الثلاث.
وأشار "مفتي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه ليس لديه تفاصيل عن المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وأثيوبيا بوساطة أمريكية، ولكن من المتوقع أن يكون هناك تقدم في الفترة القادمة.
وعن ما تردد عن الاتفاق على مدة 7 سنوات لملىء السد، أوضح أن الأمر متروك للمفاوضات، وليس لديه معلومة عن الأمر، معربا عن تفاؤله أن يتم الوصول لحل قبل يناير المقبل، معتبرا أن الدول الثلاث لديهم حكمة تمكنهم من الوصول لحل دون وساطة طرف ثالث أو رابع.
وأضاف أنه يعلم أن مياه النيل هامة للمصريين، وكذلك للأثيوبيين لأنها تساعدهم في عملية التنمية، وتوليد الكهرباء، موجها رسالة للمصريين: "نهر النيل شريان الحياة، وبيجري في دمنا كلنا، ونقدر نوصل لاتفاق".


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