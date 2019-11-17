» فنانة شهيرة تدعم صابرين بعد خلع الحجاب.. بهذه الطريقة

علقت الفنانة نشوى مصطفى على صورة الفنانة صابرين بدون حجاب، حيث قالت عبر صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك «وبالمناسبة كل واحد حر أنا بحب صابرين، صابرين ممثلة معجونة موهبة غول تمثيل يتخاف منها ويتعمل لها حساب كممثلة نجمة من وهي طفلة».



وأضافت: «صابرين أرقى بني آدم ممكن تقابله، جدعة وبنت بلد وكريمة عمرى ما شفتها اتكلمت على حد غير بكل خير، أول مرة اشتغلت معاها كنا لسه في أولى معهد تمثيل وهى كانت نجمة، رغم أننا تقريبا من سن واحد، كانت عندها عربية مرسيدس وإحنا كلنا كنا معندناش، فكانت بعد ما نخلص الأوردر توصلنا كلنا كل واحد بيته، أو توصلنا المعهد ومفيش مانع بردوا كانت بتعزمنا على ساندوتشات في السكة».

