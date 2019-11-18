» بعد خلع "صابرين" الحجاب .. حلا شيحة تبكي بُحرقة

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حلا شيحة
حلا شيحة

أحمد عادل شعبان

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صابرين

حلا شيحة

في الوقت الذي ينشغل به كثيرون بشأن إعلان الفنانة صابرين خلعها للحجاب وتضامن الكثير من الفنانين معها .. تحدثت الفنانة حلا شيحة التي تعرضت لتجربة مشابهة قبل أسابيع عن أمر مختلف تسبب في بكائها بحرقة.

ونشرت "حلا"  صورة لطفلين مشردين في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" وعلقت قائلة : "استوقفني اليوم في الطريق طفل صغير جدا يمشي وسط زحمة العربيات و يبكي فعلا بكيت معاه و تخيلت لو ابني أو بنتي في نفس مكانه يمكن كنت طرت شيلته من وسط كل الزحمة و حاسة اني عايزة أشارككم إحساسي ياتري بتحسوا ايه لما تشوفوهم ????..لكل من يرا هؤلاء الأطفال أطفال الشوارع فعلا لانهم يعيشون في الشارع الشارع اصبح مأواهم فهم يأكلون و يشربون و يعملون و ينامون لانه لا ملجأ لهم حقيقي سوا هذا الباب المفتوح أمامهم لجلب أي طارقٍ كان"

وأضافت: "رفقاً بهم فهم ضحايا لا يعلمون شيئاً من الحياة سوا انهم مجبرون ...لا حياة كريمة و لا صحة و لا تعليم وإهانة كثير من الأحيان و اعتداء جنسي و مخدرات".

واستدركت: "بدعي من قلبي رب العالمين انه يحفظهم و يطمن قلوبهم بأمل ان بكرة احلي مش لازم تساعدوهم بس علي الأقل الكلمة الطيبة و الابتسامة في وشوشهم ممكن تبقي سبب لآمل يتولد جواهم ان لسة في خير و ان بكرة أحلي ...#اطفال الشوارع#اطفال بلا حياة# فعلاً محتاجين نساعدهم و نهتم بيهم اكتر و بمشاكلهم".

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