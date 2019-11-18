» "جمعت بين زوجين" .. جريمة "دعاء" تهز الصعيد

18 نوفمبر 2019 - 08:26 ص

في واقعة هزت الصعيد بأكمله ، اعترفت سيدة تُدعى "دعاء" بالزواج من شخصين ، أحدهما عرفيا والآخر رسميا.



وتقدم "أ.م" - والد الفتاة - ويبلغ من العمر 50 سنة ببلاغ إلى قسم شرطة القرنة بالأقصر يفيد فيه بتغيب ابنته "دعاء" - 21 سنة - عن المنزل بتاريخ 11 من الشهر الجاري.



وأشار الوالد إلى أن الفتانة خرجت مع خطيبها "أبو الحجاج" - 28 سنة - والذي كتب كتابه عليها لحضور حفل زفاف أحد الأقارب إلا أنها اختفت.



وحضرت "دعاء" إلى قسم الشرطة بعد البلاغ بـ3 أيام وبصحبتها "هشام" - 20 سنة - وأكدت أنه زوجها عرفيا وأنها لم تكن مخطوفة وأنها اختفت بسبب إقامتها معه بمنزل في القاهرة.



وقررت النيابة حبس الفتاة 15 يوما بتهمة تعدد الازواج.



