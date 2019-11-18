» سر بكاء "صابرين" بعد خلع الحجاب

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صابرين

كشفت الفنانة صابرين أسباب قيامها بخلع الحجاب بعد التفكير لفترة في اتخاذ تلك الخطوة .

وقالت "صابرين" في مداخلة مع برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب: "كل لما بلبس باروكة بيقعدوا يتكلموا عن الشغل اللي أنا بعمله .. دايما بقول إني محتشمة بلاقي كلام غريب يتقال عني .. تعبت نفسيا وفضلت أجاهد نفسي كتير".

وأضافت: "مقسومة نصين وببص في المراية وبسأل نفسي أنا مين .. قلت إني عملت خطوة بس حاسة بتناقض مع إن طول عمري بعمل أدوار محترمة .. وعمر ما حد اتكلم عني كلمة غير لما لبست الباروكة .. وايه ذنب ولادي يتشمتوا كل شوية من ناس معندهمش أخلاق".

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