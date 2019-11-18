تركي آل الشيخ يزف بشرى بموافقة "بن سلمان"

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قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، إنه حصل على موافقة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بشأن بشرى جديدة لجمهور "موسم الرياض" المقام حاليًا في المملكة.

وأضاف آل الشيخ، أنه حصل على موافقة بن سلمان، وعلى جميع التراخيص الرسمية لبيع 1200 سيارة على هامش معرض السيارات في "موسم الرياض".

وكتب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد الحصول على الموافقات الرسمية، ولأول مرة في السعودية وبشكل استثنائي، 1200 سيارة معدلة وكلاسيكية ونادرة في معرض السيارات بموسم الرياض، وتستطيع شراءها وتسجيلها في المعرض مباشرة، أشكر مولاي وسيدي ولي العهد".



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