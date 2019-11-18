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زوجة عماد متعب تشعل إنستجرام بإطلالة "جريئة"

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يارا نعوم
يارا نعوم

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انستجرام

عماد متعب

يارا نعوم

شاركت يارا نعوم، زوجة لاعب الأهلي السابق، عماد متعب، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" بصورة جديدة لها خلال ظهورها في عيد ميلاد الفنان خالد سليم، وصفها البعض بـ"الجريئة" .

وظهرت "يارا" بإطلالة عصرية جريئة، مرتدية بنطلون جلد باللون الأسود ونسقت معه بلوزة لامعة مكشوفة الأكتاف ذات اللون الذهبى اللامع، وارتدت حذاء أنيقا بكعب عالى.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة عماد متعب على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.

 

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