» من مطبخك.. وصفة سحرية للقضاء على الشعر الأبيض

تعاني الكثير من السيدات من ظهور بعض الشعيرات البيضاء في سن صغيرة، وهو ما يعرف بـ الشيب المبكر، فيضطر البعض منهم إلى اللجوء إلى الصابغات والألوان الكيماوية، لذا نستعرض لكم وصفة بمكونات طبيعية وتأتي نتائج فورية.

وصفة للقضاء على الشعر الأبيض:

ربع كوب من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت السمسم.

نصف كوب زيت خردل.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

كوب كريم مرطّب.

تفاصيل الإعداد والتطبيق:

في وعاء تخلط المكونات حتى تتجانس يوزع الخليط على الشعر كاملًا من الجذور إلى الأطراف. يترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن 3 ساعات ويتم غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويمكن تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيًا وستدهشين بالنتيجة.