» برلماني: 500 حافز مدرسي لرياض الأطفال وأولى ابتدائي

18 نوفمبر 2019 - 11:32 ص

قال الدكتور ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن اللجنة عقدت اجتماعًا أمس لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاص بوزارتي التعليم والصحة.

وأشار عمر في بيان صحفي له إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة المالية على أن يتم صرف حافز مدرسي رياض الأطفال وأولى ابتدائي فورًا ويبلغ قيمته الإجمالية 500 مليون جنيه، على أن يستمر الصرف من 1 يوليو عام 2019 لمدرسي رياض الأطفال الذي سبق الصرف لهم شهر أبريل ومايو ويونيو للعام الحالي، إلا أنه لم يصرف لهم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه بالنسبة لوزارة الصحة فإننا وجدنا الوزارة ليس لديها فكرة جيدة عن التوصيات لصالحهم، وبالتالي وضحنا لهم الأمور وطلبنا منهم متابعة المبالغ الزيادة في موازنة الوزارة والتي تقارب 2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أننا سنستكمل مناقشة التوصيات الخاصة بوزارتي الصحة والتعليم خلال الاجتماعات المقبلة لعدم وضوح الرؤية لدى ممثلي الوزارة خلال اجتماع أمس.

كما أوضح أيضًا أن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عقدت اجتماع آخر للرد على بيان الحكومة، ومن المقرر أن تقوم بكتابة التقرير الخاص به تمهيدًا لتسليمه للجنة المختصة.