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لـ 30 نوفمبر..

"الثقافة" تعلن عن شروط الاشتراك في مسابقة الصوت الذهبي

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وزارة الثقافة

مسابقة الصوت الذهبي

في إطار خطة وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم المواهب الشابة في كل المجالات، بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في تلقي طلبات الاشتراك في الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي حتى 30 نوفمبر والتي أسسها الفنان الكبير الراحل محسن فاروق.

تتضمن شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، أن يكون سن المتقدم من 18 سنة حتى 30 سنة، أن يقدم المتسابق في المرحلة الأولي من التصفيات أحد أعمال الموسيقي العربية، وفي المرحلة الثانية يقدم المتسابق طقطوقة أو دور أو منولوج، بالإضافة لقصيدة أو دور.

يتم سحب استمارة الاشتراك من مقر صندوق التنمية الثقافية "أرض الأوبرا" أو بمنافذ البيع التابعة لقطاع الصندوق، أو من الموقع الإلكتروني للصندوق www.cdf.gov.eg .

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