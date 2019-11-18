» فنانة شهيرة عن صورتها المثيرة: قولت لصحبتي انشريها

18 نوفمبر 2019 - 01:46 م

ردت الممثلة المغربية أسماء الخمليشي، في أول تعليق لها على صورتها المثيرة للجدل التي وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمثيرة، حيث ظهرت خلالها مع مدربها الخاص عارية.



وقالت خلال لقائها في برنامج "بيناتنا" على قناة "ميدي 1 تي في"، طلبت من إحدى صديقاتي نشر الصورة، مضيفة: "بعتها لصحبتي وقولتها انشريها".



وأشارت إلى أن الشخص الذي ظهر معها في الصورة مدرب رياضي من طنجة، قدم لزيارة ابنه وهو "الكوتش" الذي تتدرب على يده.



وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا خلال الساعات القليلة الماضية صورة وصفوها بالفاضحة للفنانة أسماء الخمليشي مدربها الخاص داخل الجيم.

