تركي آل الشيخ يثير غضب السوشيال ميديا

صدم المستشار تركي آل الشيخ، متابعيه، عبر "تويتر"، بحديثه عن موسم الرياض، والقوة الشرائية للفعاليات، حيث قال: "وصلت التذكرة لـ18 ألف وريعها لأعمال الخير".

وكتبت في تغريدته، قائًلا: "ومين قال ما عندنا قوة شرائية وفرص استثمارية في معرض #أنا_عربية وخلال خمسة أيام تجاوزت المبيعات فيه 35 مليون ريال وزواره تجاوزوا 20 ألف زائرة...#موسم_الرياض موووولع? وأحلام أغلى تذاكر انباعت في مملكة لفنان عربي... وصلت التذكرة لـ18 ألف وريعها لأعمال الخير?".

وقوبلت التغريدة باستنكار وهجوم كبير بسبب المبالغة في أسعار التذاكر بهذا الشكل، وجاءت التعليقات كالآتي: "هاذي ناس محتارة بفلوسها، اللهم خذ منهم واعطنا"، "18 ألف عشان تذكرة حفله غنائيه؟! اللهم لا تؤاخذنا".