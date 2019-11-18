» فنانة شهيرة لـ صابرين: "في ناس بتاخد دور الرب"

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صابرين

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صابرين

خلع الحجاب

حنان شوقي

خرجت الفنانة حنان شوقي، عن صمتها، حيث اختفت منذ سنوات عن الأضواء، وعلقت على الهجوم الذي تعرضت له الفنانة صابرين، بعد خلعها الحجاب نهائيًا.

وكتبت حنان شوقي على صورة لصابرين، في منشور لها على "فيس بوك"، قائلة: "أحبك واحترمك، بالحجاب أو غير، علاقتك بالله لا يعلمها إلا الرحمن الرحيم".

وأضافت: "ربنا يسعدك ويحفظك ويحميكي من القيل والقال، الحياة أجمل وأرقي من تفاهات الناس والعقول الفارغة المظلمة، افعلى ما تحبي واجعلى نور الله في قلبك فلن تدخل المرأة الجنة لمجرد لبسها الحجاب فقط فالله رحمن ورحيم ينظر إلى قلبك فقد تحجب شعرها وتنسى أن يسكن الله في قلبها والله لا ينظر إلى أشكالنا ولكن ينظر إلى قلوبنا والجاهل من يحرم ويحلل دون علم وفهم ويأخذ سلطة الرب في دخول الجنة والنار ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم صابرين حبي الله".

واستكملت: "استمتعي بحياتك وضعي الله بين عينيك وقلبك فكم من الناس من خارجهم ملائكة ومن داخلهم شياطين، فانظري إلى الله بعين قلبك فالله يحب القلوب".

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